Военкор раскрыл новые данные о количестве погибших со стороны ВСУ

На Украине опубликованы почти 700 тыс. некрологов погибших военных. Такие данные привел военный корреспондент Руслан Татаринов в эфире радио «Комсомольская правда».

Татаринов рассказал, что новую информацию о количестве потерь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) он получает с помощью специальной программы, собирающей некрологи, которые были опубликованы на украинских сайтах и в соцсетях.

По его данным, по состоянию на 27 ноября число вышедших некрологов достигло 699 тыс. Он уточнил, что больше всего некрологов — свыше 80 тыс. — опубликовано во Львовской области, далее следует Полтавская область.

Кроме того, Татаринов отметил, что около 30 тыс. украинских военных числятся пропавшими без вести. По данным сайта Красного Креста, точное их число составляет 28 881 человек.

«Но сколько Россия передала Украине трупов за последний период? Десять тысяч, наверное, уже — треть от числа пропавших», — добавил военкор.

27 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что потери ВСУ только в октябре составили более 47 тыс. человек убитыми и ранеными.

Ранее Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке.