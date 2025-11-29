Лебедев: в Черниговской области поразили элементы ПВО, узлы связи и склады ВСУ

Объекты военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражены в Черниговской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговская область... Уничтоженные цели: ретрансляторы и узлы связи, обеспечивающие северные сектора управления ВСУ; элементы ПВО: ретрансляторы, мобильные радары, позиции прикрытия... склады мобилизационного резерва и тренировочные площадки территориальной обороны», — заявил подпольщик.

По словам Лебедева, у украинских военнослужащих есть потери, в том числе офицеры.

Также под ударами оказались мелкие логистические хабы, «на которых держатся северные маршруты переброски».

29 ноября координатор николаевского пророссийского подполья рассказал, что базы корректировки и взлетные площадки беспилотников украинских войск уничтожены в Сумской области. Кроме того, ликвидированы склады материально-технического обеспечения БПЛА.

Ранее российские военные ударили по аэродромам ВСУ в двух областях Украины.