Российские военные ударили по аэродромам ВСУ в двух областях Украины

Лебедев: удары нанесены у аэродромов ВСУ в Одесской и Черниговской областях
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нанесли удары в районе аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской и Черниговской областях. Об этом в интервью РИА Новости рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Арциз (Одесская область — прим. ред.) - одна из самых интенсивных точек ночи: серия залпов по направлению аэродрома, где ВСУ обучают пилотов на легких самолетах и запускают БПЛА», — заявил он.

По словам представителя подполья, другой удар пришелся в направлении бывшего аэродрома в Черниговской области, который сейчас используется украинской стороной для запуска БПЛА.

До этого Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удар по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области.

22 ноября он также рассказал, что российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Лебедин Сумской области Украины. Объект использовался для запуска дронов.

Координатор подполья отметил, что объект перестал использоваться для базирования самолетов, но его используют как узел запуска БПЛА, а также в качестве точки корректировки маршрутов беспилотников в глубину России.

Ранее российские войска ударили по украинским предприятиям ВПК и энергетики.

