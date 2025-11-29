Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве и окрестностях

В Киеве и пригородах вновь зафиксировали взрывы на фоне воздушной тревоги

В субботу в Киеве и его окрестностях вновь раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Телеграф».

По информации из Telegram-канала издания, в Киеве и пригородах снова слышны взрывы. Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации фиксирует звучание сигнала воздушной тревоги в столице и Киевской области.

Утром 29 ноября объекты энергетики Киева и Киевской области и подверглись ударам ракет и беспилотников. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что западная часть города осталась без света.

В Голосеевском и Соломенском районах Киева в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории произошли пожары.

Телеканал «Общественное» сообщил о десятках взрывах в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6. После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества.

Блогер Анатолий Шарий написал в своем Telegram-канале, что в Киеве начались экстренные отключения света после серии взрывов.

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.