В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

МО: ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военных в зоне ответственности «Запада»
Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 210 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, передает ТАСС.

«Военнослужащие группировки войск «Запад», в том числе войска беспилотных систем, за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих, боевую машину пехоты БМП-1, три боевые бронированные машины Snatch, Panthera и Mastiff, 16 автомобилей, артиллерийское орудие «Богдана», — сказал военный.

Бигма добавил, что за сутки расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника самолетного типа и 42 тяжелых квадрокоптера. Помимо этого, по его словам, российские войска уничтожили 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов украинской армии.

19 ноября командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик» сообщил, что военнослужащие группировки «Запад» наносят огневое поражение ВСУ в лесных массивах на южной окраине Купянска. По его информации, были найдены два крупных склада.

Ранее в Европарламенте высказались о положении ВСУ и налогоплательщиков ЕС.

