На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военнослужащие группировки «Запад» нашли два крупных склада ВСУ

Минобороны: ВС России в Купянске обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие группировки «Запад» наносят огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в лесных массивах на южной окраине Купянска, были найдены два крупных склада. Об этом на видео, предоставленном Минобороны России, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, передает ТАСС.

«В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, проводим разминирование», — сказал он.

18 ноября министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Цегельное в Харьковской области. В результате взяли украинские силы потеряли до 115 военнослужащих, одну боевую бронемашину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Ранее российские войска взяли под контроль маршрут снабжения ВСУ в Харьковской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами