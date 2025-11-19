Военнослужащие группировки «Запад» наносят огневое поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в лесных массивах на южной окраине Купянска, были найдены два крупных склада. Об этом на видео, предоставленном Минобороны России, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик, передает ТАСС.

«В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, проводим разминирование», — сказал он.

18 ноября министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Цегельное в Харьковской области. В результате взяли украинские силы потеряли до 115 военнослужащих, одну боевую бронемашину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Ранее российские войска взяли под контроль маршрут снабжения ВСУ в Харьковской области.