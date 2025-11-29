На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Служащие в ВСУ женщины пожаловались на сексизм

WP: служащие в ВСУ женщины сталкиваются с сексизмом со стороны коллег-мужчин
Женщины, вступившие в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сталкиваются с сексизмом со стороны коллег-мужчин. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на военнослужащих украинок.

«На этапе базовой подготовки женщины увидели, с чем им предстоит столкнуться. В лагере были почти одни мужчины, некоторые из которых, казалось, смотрели на них свысока... Некоторые мужчины кричали на них или заставляли чувствовать себя ничтожествами», — говорится в материале.

Одна из собеседниц издания отметила, что в связи со сложившейся ситуацией она выступила с инициативой создать отдельный БПЛА-расчет, в состав которого будут входить только женщины.

18 ноября в российских силовых структурах сообщили, что командование 71-й егерской бригады ВСУ на Сумском направлении начало отправлять женщин-военнослужащих в штурмовые отряды. По данным силовиков, среди них уже подтверждены первые потери.

Ранее в Харьковской области женщин ВСУ привлекли к боевым задачам из-за дезертирства мужчин.

