В Харьковской области женщин ВСУ привлекли к боевым задачам из-за дезертирства мужчин

ТАСС: женщины в 129-й бригаде ВСУ отправляют в бои из-за отсутствия мужчин
Alina Smutko/Reuters

В Харьковской области командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, столкнувшись с массовым дезертирством, привлекает женщин-военнослужащих к выполнению боевых задач. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По информации источников агентства, женщин отправляют на позиции и выполняют функции водителей, заменяя отсутствующих солдат.

Вооруженные силы Украины стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков. По словам ТАСС, если раньше женщины встречались в рядах ВСУ в основном в качестве медиков, то сейчас их можно увидеть в расчетах FPV-дронов, среди артиллеристов и стрелков. Также были случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

До этого телеканал «Звезда» сообщал, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В зоне проведения специальной военной операции дроноводы разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные Вооруженных сил РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что Украине больше некого отправлять в Купянск.

