Песков прокомментировал сообщения о взрыве ракеты в Оренбургской области

Песков заявил, что не видел сообщений о взрыве ракеты в Оренбургской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видел сообщений, согласно которым на военной базе в Оренбургской области произошел взрыв баллистической ракеты. Об этом представитель Кремля заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Я не видел таких сообщений», — сказал пресс-секретарь.

О взрыве сообщал ряд СМИ со ссылкой на очевидцев. По их информации, инцидент произошел якобы сразу после пуска ракеты на окраине города Ясный. Официальной информации о случившемся в момент публикации материала не было.

14 ноября губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, также был введен режим воздушных ограничений в Оренбурге. Аэропорт временно не принимал и не отправлял воздушные суда. Глава региона призвал жителей сохранять бдительность.

Ранее Макрон рассказал об опасениях из-за баллистических ракет России.