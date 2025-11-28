На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал сообщения о взрыве ракеты в Оренбургской области

Песков заявил, что не видел сообщений о взрыве ракеты в Оренбургской области
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видел сообщений, согласно которым на военной базе в Оренбургской области произошел взрыв баллистической ракеты. Об этом представитель Кремля заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает РИА Новости.

«Я не видел таких сообщений», — сказал пресс-секретарь.

О взрыве сообщал ряд СМИ со ссылкой на очевидцев. По их информации, инцидент произошел якобы сразу после пуска ракеты на окраине города Ясный. Официальной информации о случившемся в момент публикации материала не было.

14 ноября губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, также был введен режим воздушных ограничений в Оренбурге. Аэропорт временно не принимал и не отправлял воздушные суда. Глава региона призвал жителей сохранять бдительность.

Ранее Макрон рассказал об опасениях из-за баллистических ракет России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами