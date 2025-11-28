На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили об уничтожении 12 БПЛА за три часа

Минобороны: силы ПВО сбили 12 БПЛА за три часа
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали указанные дроны в период с 17:00 до 20:00 мск. При этом пять беспилотников уничтожили над территорией Орловской области, еще три — над Белгородской, два — над Ростовской. Кроме того, два БПЛА сбили над Калмыкией.

Силы ПВО в ночь на 28 ноября перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны.

В Воронежской области в результате атаки беспилотников были повреждены кровля жилого дома и АЗС. В городе Шахты Ростовской области при падении БПЛА повреждения получили несколько автомобилей, также были выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Саратове очевидцы сообщали о мощных взрывах в небе на фоне воздушной тревоги.

Ранее в Херсонской области из-за атаки БПЛА пострадали мирные жители.

