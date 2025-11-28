На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали село Драгунское в Белгородской области

SHOT: ВСУ атаковали село Драгунское, пострадала пятилетняя девочка
chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Драгунское в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на Life.

По данным источника, двое местных жителей не выжили, в том числе 25-летняя девушка. Ранения также получила ее пятилетняя дочь.

«Предварительно целью ВСУ была электростанция. Однако дрон прилетел по жилому дому в селе Драгунское, вспыхнул пожар», — говорится в сообщении.

Информация о других пострадавших в данный момент уточняется.

До этого силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:30 до 12:00 мск уничтожили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и Азовским морем.

Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 118 украинских дронов. Как отметили в Минобороны, 52 летательных аппарата было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью.

Ранее ВСУ атаковали дронами Энергодар в Запорожской области.

