Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников за несколько часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08:30 до 12:00 мск уничтожили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, среди них наибольшее количество дронов было ликвидировано в небе над Ростовской областью — 10 единиц. В пресс-службе уточнили, что еще четыре беспилотника было сбито над Тульской областью. Два дрона удалось устранить над территорией Краснодарского края и по одному — над Воронежской областью и акваторией Азовского моря.

Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 118 украинских дронов. Как отметили в Минобороны, 52 летательных аппарата было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью.

По шесть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края и над Брянской областью. По два летательных аппарата — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному беспилотнику сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

Ранее на российском стадионе нашли обломки украинского беспилотника.