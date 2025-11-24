На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили об уничтожении 31 БПЛА за три часа

Минобороны: силы ПВО сбили 31 БПЛА за три часа
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные ликвидировали данные аппараты в период с 20:00 до 23:00 мск.

Наибольшее число дронов ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей — 17 и шесть соответственно. Еще три БПЛА силы ПВО сбили над Крымом, два — над территорией Курской области, по одному — над Брянской и Белгородской областями, а также над Краснодарским краем.

В ночь на 24 ноября над регионами России уничтожили 93 украинских беспилотника. По информации министерства обороны, 45 дронов сбили над Белгородской областью, девять — над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской. Еще 20 беспилотников ликвидировали над Черным морем и восемь — над Азовским.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых дронов за неделю.

