Почти два десятка БПЛА атаковали регионы России

Минобороны: 19 дронов уничтожены над регионами России и Азовским морем
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над четырьмя регионами страны и акваторией Азовского моря 19 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. По одному БПЛА нейтрализовали в Рязанской и Ростовской областях, три — над акваторией Азовского моря, еще четыре — в Белгородской области и 10 — в небе Курской области.

С 16:00 до 20:00 еще 12 беспилотников попытались атаковать Россию. Восемь из них сбили над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, а один — над Крымом.

Прошлой ночью БПЛА атаковали Чебоксары — в городе прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, один из дронов влетел в 12-этажный жилой дом. Глава Чувашии Олег Николаев объявил об эвакуации населения и сообщил о двух пострадавших.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

Атаки БПЛА на Россию
