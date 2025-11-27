Дания закупила иностранные ЗРК на 500 млн евро

Дания заключила контракт на сумму €500 млн с норвежской оборонной компанией Kongsberg Defence & Aerospace на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Nasams. Об этом сообщает Kongsberg.

«Kongsberg Defence & Aerospace... заключила контракт с правительством Дании на поставку продвинутой национальной ракетной системы «земля-воздух» (NASAMS) для воздушной обороны», — передает оборонная компания.

До этого министерство обороны Нидерландов заключило контракт на поставку 100 новых радарных систем. Нидерландская компания Robin Radar стала поставщиком систем. Согласно характеристикам, оборудование способно отличать беспилотники от птиц, а также других движущихся объектов, что позволяет ускорить процесс их нейтрализации.

В конце ноября Япония передала США первую партию ракет для ЗРК Patriot, изготовленных по американской лицензии. Министерство обороны Японии заявило, что партия предназначена исключительно для использования ВС Соединенных Штатов и не будет передана третьим странам. В военном ведомстве подчеркнули, что произведенные в стране ракеты будут использоваться в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее восемь стран Европы подписали документ о военной мобильности.