Российские войска ликвидировали спецгруппу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

«На хатненском направлении отряд «Шторм» 7-го отдельного мотострелкового полка из Калининграда ликвидировал диверсионно-разведывательную группу из колумбийцев и военных ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в ходе боя российские военнослужащие захватили трофеи. Среди них оказались оборудование, символика и вооружение, в том числе специальный дробовик для борьбы с беспилотниками Safari HG-105.

Накануне представитель силовых структур России сообщил, что командование ВСУ пытается восполнить наемниками из Колумбии огромные потери в своих стрелковых батальонах в Харьковской области. Он также отметил, что руководство украинской армии предпринимает попытки реформировать структуру «мясных» батальонов.

Ранее СМИ сообщили, что бойцы ВСУ массово отказались идти на передовую в Харьковской области.