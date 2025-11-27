Путин объявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова

Президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам визита в Киргизию, что российские военные полностью окружили Красноармейск и Димитров. Трансляцию его выступления в Бишкеке ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Начнем с зоны ответственности нашей группировки «Центр». Там основные мероприятия проходят на Красноармейском направлении и вокруг города Димитрова», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что российские войска удерживают уже около 70 процентов территории Красноармейска, тогда как украинские силы теряют там наиболее подготовленные подразделения.

По словам Путина, российская армия сохраняет позитивную динамику на всех участках фронта и наращивает темпы продвижения. Он добавил, что военные ведут бои за Северск, почти установили контроль над Волчанском, а к Гуляйполю приблизились примерно на полтора километра.

Незадолго до этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения российских войск прорвали оборонительную линию Вооруженных сил Украины и вошли в Северск.

Ранее глава ДНР заявил о «стремительном развитии» ситуации в Северске.