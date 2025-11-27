Помощник президента РФ высказался о попытке атаки ВСУ на Сириус

Целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке атаки на федеральную территорию «Сириус» был образовательный центр, что свидетельствует о террористических целях украинской стороны. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на площадке V Конгресса молодых ученых в «Сириусе», передает ТАСС.

«Украинская хунта ничего святого не имеет: на детское учреждение сегодня покушались. Были вынуждены эвакуировать из «Сириуса» детей, людей», — заявил он.

По словам Кобякова, российские спецслужбы оперативно справились с инцидентом. Он подчеркнул, что террористическое образование, которое захватило власть на Украине, создает проблемы не только народу своей страны, но и всем в мире.

До этого сообщалось, что в медиацентре в «Сириусе», где в настоящий момент проходит деловая программа Конгресса молодых ученых, объявили эвакуацию на фоне беспилотной опасности в Краснодарском крае.

Конгресс молодых ученых – главное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Участниками ежегодного конгресса ученых являются делегаты 63 государств, в числе которых представители ведущих российских и международных научных школ, научных и образовательных организаций, органов власти и бизнеса, индустриальные партнеры, победители конкурсов и получатели грантов, а также школьники и студенты.

Ранее Кремль анонсировал встречу Путина с участниками V Конгресса молодых ученых.