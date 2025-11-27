На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что будет с квартирой Долиной

Суд отклонил жалобу Лурье и оставил квартиру Ларисе Долиной
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру певицы Ларисы Долиной, ставшей жертвой аферистов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, жалобу Лурье рассмотрела коллегия из тройки судей в закрытом заседании. На этом настоял юрист российской артистки, сославшись на то, что в зале суда оглашали результаты медицинской экспертизы Долиной. Сама певица и покупательница ее квартиры не участвовали в слушании.

Telegram-канал Baza писал, что Долина заработает на новогодних выступлениях сумму, равную стоимости её пятикомнатной квартиры, утраченной из-за мошенничества. По данным канала, одно выступление артистки приносит 3,5 миллиона рублей плюс НДС. Таким образом, на праздничных мероприятиях Долина заработает минимум 105 миллионов рублей, что почти покроет стоимость квартиры — 112 миллионов рублей, которую ей позже вернули.

Ранее в Красноярске многодетная мать лишилась квартиры, став жертвой «эффекта Долиной».

