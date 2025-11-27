РИА Новости: ВСУ у Садков Сумской области отступают, бросая вещи и боеприпасы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступление без провизии и боеприпасов в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В районе Садков спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады», — заявил источник.

Собеседник агентства добавил, что некоторым бойцам приходится покидать территории без вещей, провизии и боеприпасов.

До этого в российских силовых структурах сообщали, что у бригады украинской армии, находящейся на позициях в районе Андреевки Сумской области, нет средств связи и лекарств.

По словам собеседника агентства, 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет очень большие потери от ударов российской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». На украинских позициях уничтожены средства связи и нет медицинских препаратов.

22 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе ВСУ в городе Лебедин Сумской области Украины. Объект использовался для запуска дронов.

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.