Российские военные поразили танковый полигон ВСУ в Одесской области

Российские военные нанесли удар по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«...Прилеты по танковому полигону и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов», — рассказал Лебедев.

22 ноября он также сообщил, что российские военнослужащие нанесли удар по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Лебедин Сумской области Украины. Объект использовался для запуска дронов.

Координатор подполья отметил, что несмотря на то, что объект перестал использоваться для базирования самолетов, его используют как узел запуска БПЛА, а также в качестве точки корректировки маршрутов беспилотников в глубину России. Он добавил, что рядом с авиабазой расположены казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля.

Лебедев добавил, что цель выглядит адресной и операционно значимой для украинской стороны.

Ранее российские войска ударили по украинским предприятиям ВПК и энергетики.