Бригада ВСУ в Сумской области осталась без связи и медицинских препаратов

У 158-й бригады ВСУ в районе Андреевки нет средств связи и лекарств
Serhii Nuzhnenko/Reuters

У бригады украинской армии, находящейся на позициях в районе Андреевки Сумской области, нет средств связи и лекарств. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет очень большие потери от ударов российской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». На украинских позициях уничтожены средства связи и нет медицинских препаратов.

23 ноября сообщалось, что в 95-й бригаде Вооруженных сил Украины, общей численностью 4 тысячи военнослужащих, осталось всего 10 штурмовиков, получивших специальные награды за участие в боевых действиях.

21 ноября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что недельные потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки российских войск «Центр» превысили 3165 военнослужащих.

Ранее СМИ пришли к неутешительным выводам по поводу перспектив ВСУ.

СВО: последние новости
