Российский военный рассказал, что будет на фронте после СВО

После окончания СВО в зоне боевых действий может начаться разграничение линии столкновения и отвод войск. Об этом рассказал «Ленте.ру» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам Дандыкина, для российской стороны неприемлемо прекращение боевых действий после перемирия, поскольку оно даст передышку находящейся в более слабом положении Украине. Затем нужно будет провести консультации о том, какие страны будут осуществлять мониторинг отвода войск от линии фронта с обеих сторон. Однако даже после того, как мир будет заключен и решение об окончании боевых действий будет принято, переход «на мирные рельсы» будет непростым.

«Когда отправлять солдат домой — это уже решает главнокомандующий. Машина приходит в движение, решается, кого оставить, кого уволить, кого в первую очередь, во вторую и так далее», — уточнил он.

Дандыкин отметил, что прекращение СВО, вероятно, будет сопряжено с сокращением численности ВС РФ, однако, по его словам, это сокращение, вероятно, будет незначительным.

«Я думаю, большого сокращения не будет. В любом случае, сейчас боевые действия продолжаются, военные идут вперед», — заключил он.

До этого глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сочла, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще два года. Она посетовала на то, что усилия ради достижения мира на Украине, в том числе и президента США Дональда Трампа, не принесли никаких результатов. При пессимистичном сценарии, по версии дипломата, Украине придется уступить России свои территории.

