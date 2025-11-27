На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия проведет военные учения возле границы с Россией

МО Финляндии проводит учения с участием 6,5 тыс. человек возле границы РФ
true
true
true
close
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Финляндия проводит учения с участием 6,5 тыс. человек вблизи границы с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение сухопутных сил страны.

Учения Lively Sentry будут проводиться в областях Уусимаа, Пяйят-Хяме и Кюменлааксо. С РФ граничит только последняя из них. Продолжительность учений составит неделю — они начнутся 27 ноября и закончатся 4 декабря.

В отработке военных маневров будут участвовать бойцы гвардейского егерского полка, бронетанковой бригады, бригады Пори, Карельской бригады, академии сухопутных сил, Карельского авиакрыла и пограничной охраны Вооруженных сил Финляндии. Привлекаться при этом будут более 900 единиц техники, в том числе вертолеты MD500, истребители и беспилотники.

26 ноября в территориальных водах Финляндии и Эстонии в акватории Балтийского моря начнутся учения Freezing Winds 25. В них примут участие 20 военных кораблей и судов поддержки от стран — союзниц Финляндии по Североатлантическому альянсу.

Ранее бывший глава разведки Финляндии призвал НАТО восстановить «болотные ловушки».

