На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия может восстановить осушенные болота на границе с РФ

Экс-глава разведки Финляндии Товери призвал НАТО восстановить «болотные ловушки»
true
true
true
close
adamikarl/Shutterstock/FOTODOM

Министерства обороны и окружающей среды Финляндии выясняют, могут ли осушенные болота использоваться в качестве естественного препятствия для российских танков. Об этом пишет Yle.

Данную идею уже поддержали власти Польши и Эстонии.

На границе Восточной Лапландии с РФ находится около 100 тыс. га осушенных болот. Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери призвал НАТО выделить средства на их восстановление, отмечая, что они будут серьезным препятствием для тяжелой техники.

Владельцы частных лесных земель, на территории которых находятся осушенные болота, выступают против данной инициативы, отмечая, что в зимний период болота замерзают и не являются препятствием для техники. Также они считают, что в случае потенциального российского наступления для передвижения будут использоваться основные транспортные артерии, а не леса.

При этом регламент ЕС о восстановлении природы уже требует от Хельсинки восстановления нескольких миллионов гектаров болот, что может стать существенной нагрузкой на финский бюджет.

В ноябре 2024 года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна может заминировать границу с РФ. В июне 2025 года Финляндия вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах. Уже в январе 2026 года она может вернуть их на вооружение.

Ранее Литва и Финляндия собрались поставлять противопехотные мины Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами