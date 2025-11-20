Финляндия может восстановить осушенные болота на границе с РФ

Министерства обороны и окружающей среды Финляндии выясняют, могут ли осушенные болота использоваться в качестве естественного препятствия для российских танков. Об этом пишет Yle.

Данную идею уже поддержали власти Польши и Эстонии.

На границе Восточной Лапландии с РФ находится около 100 тыс. га осушенных болот. Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери призвал НАТО выделить средства на их восстановление, отмечая, что они будут серьезным препятствием для тяжелой техники.

Владельцы частных лесных земель, на территории которых находятся осушенные болота, выступают против данной инициативы, отмечая, что в зимний период болота замерзают и не являются препятствием для техники. Также они считают, что в случае потенциального российского наступления для передвижения будут использоваться основные транспортные артерии, а не леса.

При этом регламент ЕС о восстановлении природы уже требует от Хельсинки восстановления нескольких миллионов гектаров болот, что может стать существенной нагрузкой на финский бюджет.

В ноябре 2024 года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна может заминировать границу с РФ. В июне 2025 года Финляндия вышла из Оттавской конвенции о противопехотных минах. Уже в январе 2026 года она может вернуть их на вооружение.

Ранее Литва и Финляндия собрались поставлять противопехотные мины Украине.