В Пензенской области ограничили интернет из-за угрозы атаки БПЛА

В Пензенской области был введен режим беспилотной угрозы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По словам Мельниченко, для защиты граждан в Пензенской области была ограничена работа мобильного интернета. В случае ЧП жителям посоветовали обращаться к экстренным службам по телефону 112.

Вечером 26 ноября министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 19 дронов над регионами России и Азовским морем.

В период с 20:00 до 23:00 по одному БПЛА нейтрализовали в Рязанской и Ростовской областях, три — над акваторией Азовского моря, еще четыре — в Белгородской области и 10 — в небе Курской области.

С 16:00 до 20:00 были сбиты еще 12 беспилотников. Восемь из них уничтожили над территорией Белгородской области, три — над Курской областью, а один — над Крымом.

