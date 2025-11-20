Российский офицер выжил после ранения в грудь благодаря паспорту

Российский паспорт спас офицера из Пермского края в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба МВД региона в Telegram-канале.

Военнослужащий всегда носил паспорт в нагрудном кармане. Это спасло ему жизнь. В мае военный попал под обстрел. Осколки боеприпаса попали ему в грудь, но последствия не оказались фатальными. Основной удар принял на себя паспорт. На фото в сети видно несколько входных отверстий на документе.

Мужчина получил ранения, но они не были опасны для жизни. После реабилитации он обратился за новым паспортом и получил его вовремя.

До этого российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком беспилотник Вооруженных сил Украины. По его словам, во время нахождения в окопе к ним залетел ударный FPV-дрон. Один из бойцов, не раздумывая, подхватил рюкзак и бросил в дрон. Расстояние между ними и дроном было меньше метра, из-за чего аппарат запутался в рюкзаке и не причинил вреда.

