В Харьковской области уничтожили группу иностранных наемников ВСУ

Марочко сообщил об уничтожении диверсантов-иностранцев под Харьковом
Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Российские военные обнаружили и уничтожили в районе между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области диверсионную группу ВСУ, которая, как позже выяснилось из радиоперехвата, состояла из иностранных наемников. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, группа из пяти человек двигалась вдоль реки Гнилица под покровом ночи. В результате минометного удара двое диверсантов ликвидировали, еще один получил тяжелые ранения.

Марочко добавил, что, согласно анализу перехваченных переговоров, один из участников запрашивал эвакуацию по открытой связи, используя один из диалектов арабского языка.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники ВСУ сдались в плен, отказавшись от дальнейшего сопротивления. Утверждается, что часть наемников бежала, в то время как остальные предпочли сложить оружие. По словам самих наемников, их мотивом участия в боевых действиях является получение денежного вознаграждения.

Ранее дрон ВСУ привел украинских солдат прямо на позиции российских войск.

