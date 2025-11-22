На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрон ВСУ привел украинских солдат прямо на позиции российских войск

Украинские военные следовали за своим же дроном и попали в плен под Северском
Andrii Marienko/AP

Военнослужащие ВСУ сами вышли на позиции российских войск под Северском, следуя за украинским дроном. Об этом сообщил РИА Новости представитель 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная».

По его словам, российские силы взяли в плен группу украинских солдат на этих позициях, где продолжаются боевые действия. Четверо военнослужащих ВСУ, следуя за дроном, оказались на позициях российских войск и не осознавали, куда направляются, пояснил боец.

Он добавил, что украинские солдаты плохо ориентируются на местности и не обладают координацией между подразделениями. Российский военнослужащий отметил, что у противника царит хаос, отсутствует взаимодействие командиров и обмен информацией между подразделениями.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники ВСУ сдались в плен, отказавшись от дальнейшего сопротивления. Утверждается, что часть наемников бежала, в то время как остальные предпочли сложить оружие. По словам самих наемников, их мотивом участия в боевых действиях является получение денежного вознаграждения.

Ранее российские силовики сообщили о срочной эвакуации офицеров ВСУ из Вильчи.

