Над территорией России за четыре часа сбили четыре дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника в России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки российских регионов в период с 08:00 мск до 12:00 мск. Все вражеские дроны были замечены и ликвидированы. В частности, два БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, по одному беспилотнику — над Белгородской областью и Республикой Крым.

Минувшей ночью силы ПВО предотвратили атаку десятков беспилотников в регионах России и в акватории Черного моря. В Минобороны сообщили, что в этот период времени было сбито 33 БПЛА самолетного типа. Больше всего вражеских дронов было ликвидировано над территорией Белгородской области — 13. Также десять БПЛА сбили над Воронежской областью, четыре — над Липецкой областью. Еще один беспилотник обезвредили в Брянской области и пять — над акваторией Черного моря.

Ранее в Чувашии объявили эвакуацию из-за дронов ВСУ.