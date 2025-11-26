Правоохранители Румынии в ходе досмотра грузовика с контрабандным оружием на границе с Молдавией нашли элементы беспилотника «Герань-2». Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

В публикации говорится, что в кузове были найдены элементы беспилотника, который, по версии следователей, был ранее сбит, и детали двигателя. Помимо этого, в грузовике находились переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним.

Правоохранители отметили, что машина с оружием была собрана в Кишиневе, куда поставили контрабанду с Украины.

Груз был остановлен на КПП Леушень — Албица в ночь на 20 ноября. У водителя грузовика была декларация на перевозку металлических изделий, однако машина все равно вызвала опасения у таможенников, и ее просканировали на специальном устройстве.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

До этого бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что страна оказалась на грани банкротства и переживает глубокий кризис при правлении президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. По его словам, даже в Украине есть рост, а у Молдавии его нет. Додон отметил, что вместо поиска реальных решений власти занимаются контрабандой оружия и участвуют в финансовых пирамидах.

