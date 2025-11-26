На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Контрабандисты из Молдавии пытались перевезти с Украины сбитый БПЛА

Генпрокуратура Молдавии: контрабандисты хотели завезти с Украины дрон «Герань-2»
true
true
true
close
Shutterstock

Правоохранители Румынии в ходе досмотра грузовика с контрабандным оружием на границе с Молдавией нашли элементы беспилотника «Герань-2». Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии.

В публикации говорится, что в кузове были найдены элементы беспилотника, который, по версии следователей, был ранее сбит, и детали двигателя. Помимо этого, в грузовике находились переносные зенитные ракетные комплексы и запасные части к ним.

Правоохранители отметили, что машина с оружием была собрана в Кишиневе, куда поставили контрабанду с Украины.

Груз был остановлен на КПП Леушень — Албица в ночь на 20 ноября. У водителя грузовика была декларация на перевозку металлических изделий, однако машина все равно вызвала опасения у таможенников, и ее просканировали на специальном устройстве.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

До этого бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что страна оказалась на грани банкротства и переживает глубокий кризис при правлении президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. По его словам, даже в Украине есть рост, а у Молдавии его нет. Додон отметил, что вместо поиска реальных решений власти занимаются контрабандой оружия и участвуют в финансовых пирамидах.

Ранее в Румынии обнаружили десятки ПЗРК в грузовике из Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами