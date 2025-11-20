На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии обнаружили десятки ПЗРК в грузовике из Молдавии

Global Look Press

В Румынии сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовом автомобиле, прошедшем таможенный контроль на молдавской границе, большое количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщил информационный портал zdg.md со ссылкой на свои источники.

Среди обнаруженного арсенала оказались системы FIM-92 Stinger, «Игла», противотанковые комплексы «Корнет», а также компоненты, предназначенные для ударных беспилотных летательных аппаратов.

Информацию об обнаружении грузовика, перевозившего оружие, подтвердила и Таможенная служба Молдавии. По ее данным, автомобиль был задержан в ночь на 20 ноября на контрольно-пропускном пункте Леушень - Албица.

Представители молдавских правоохранительных органов пояснили, что транспортное средство вызвало у них подозрения, в связи с чем было принято решение о его сканировании с использованием специализированного оборудования.

По предварительным данным, владельцем грузовика является молдавская компания, которая задекларировала ПЗРК как металлические детали. В Кишиневе по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее в Приморском крае обнаружили крупный схрон с оружием.

