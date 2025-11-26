В Херсоне сообщили о новых взрывах

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне произошли новые взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне в снова слышны взрывы», — говорится в публикации.

24 ноября в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

25 ноября взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название — Днепр) на юго-востоке Украины. На территории города была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

