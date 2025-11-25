Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

В украинском Днепропетровске произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв произошел в Днепропетровске (украинское название — Днепр) на юго-востоке Украины. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«В Днепропетровске слышны звуки взрыва», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на территории Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Накануне в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

18 ноября на видео попала ночная атака беспилотника «Герань» по зданию Днепропетровского телецентра, в котором расположены офисы украинских медиакомпаний.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Так, 14 ноября Вооруженные силы РФ поразили все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Военный обозреватель полковник в отставке Михаил Ходаренок в материале для «Газеты.Ru» разбирался, действительно ли это так.

Ранее в Раде предрекли украинцам тяжелую зиму без воды из-за коррупционного скандала.