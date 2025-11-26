В Пентагоне выявили длительные задержки поставок боеприпасов Украине

Поставки Украине боеприпасов в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) задерживаются на срок от одного месяца до полутора лет. Об этом, ссылаясь на отчет инспекции Пентагона, сообщает РИА Новости.

Был проведен аудит семи контрактов на $1,9 млрд, из которых $1,6 млрд приходилось на боеприпасы. Проверка выяснила, что по пяти контрактам на поставку снарядов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и сорвали обязательства по объему поставок.

По состоянию на 30 ноября прошлого года не были поставлены более 336 тысяч единиц боеприпасов, что превышает 55% заказанного объема.

В отчете утверждается, что должностные лица военного ведомства утверждали заказы, зная о сложностях у подрядчиков. По признанию чиновников, они понимали, что установленные сроки могли с самого начала носить нереалистичный характер.

26 ноября сообщалось о предупреждении Соединенных Штатов о том, что Вашингтон больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны для эффективной защиты инфраструктуры Украины.

Ранее постпред США при НАТО сделал заявление по поводу продажи оружия Европе.