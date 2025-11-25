Постпред США при НАТО сделал заявление по поводу продажи оружия Европе

США намерены продолжить продавать Европе оружие даже после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что оборонно-промышленная база в Европе не позволяет производить достаточно вооружений. Уитэкер сообщил, что лично работает над инициативами США в этом вопросе.

«Мы должны убедиться, что, как только наступит мир, мы по-прежнему сможем продавать наше оружие, боеприпасы здесь, в Европе», — сказал он.

По мнению Уитэкера, существует реальная возможность для сближения США и Европейского союза при условии, если «они готовы засучить рукава и разобраться с этим вместе с нами».

До этого американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что США продают странам НАТО «огромные партии» вооружений. Конкретные данные и цифры глава Белого дома называть не стал, однако уточнил, что НАТО покупает это оружие для дальнейшей передачи Украине.

Ранее сообщалось, что страны НАТО закупили у США в 2024 году оружия на $21 млрд.