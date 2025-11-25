На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США при НАТО сделал заявление по поводу продажи оружия Европе

Уитэкер: США продолжит продажу оружия Европе после конфликта на Украине
Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/Global Look Press

США намерены продолжить продавать Европе оружие даже после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что оборонно-промышленная база в Европе не позволяет производить достаточно вооружений. Уитэкер сообщил, что лично работает над инициативами США в этом вопросе.

«Мы должны убедиться, что, как только наступит мир, мы по-прежнему сможем продавать наше оружие, боеприпасы здесь, в Европе», — сказал он.

По мнению Уитэкера, существует реальная возможность для сближения США и Европейского союза при условии, если «они готовы засучить рукава и разобраться с этим вместе с нами».

До этого американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что США продают странам НАТО «огромные партии» вооружений. Конкретные данные и цифры глава Белого дома называть не стал, однако уточнил, что НАТО покупает это оружие для дальнейшей передачи Украине.

Ранее сообщалось, что страны НАТО закупили у США в 2024 году оружия на $21 млрд.

