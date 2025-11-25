Российские военные ликвидировали командира взвода батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что командир «Волкодавов», практически полностью состоящих из иностранных наемников, был уничтожен в Харьковской области с помощью авиаудара.

«Авиаударом уничтожен пункт управления взвода БПЛА 34-го батальона «Волкодавы». Ликвидирован командир взвода», — говорится в сообщении.

25 ноября губернатор Харьковской области Владимир Сальдо сообщал, что российские вооруженные силы сохраняют контроль над линией фронта в регион и осуществляют локальные продвижения на отдельных участках.

Он охарактеризовал обстановку на передовой как напряженную, но контролируемую.

Губернатор отметил, что прифронтовые населенные пункты, в особенности 15-километровая зона, продолжают подвергаться обстрелам со стороны противника.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов говорил, что российские войска продолжат реализацию задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО.