Над Чебоксарами произошли взрывы

В небе над Чебоксарами произошло несколько мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Они утверждают, что над городом произошло от пяти до семи взрывов. Их слышали на окраине города, а также над деревней Лапсары, которая находится в 10 км от Чебоксар.

Первый взрыв произошел приблизительно в 2:40 мск, утверждают очевидцы.

«Предварительно, на подлете к столице Чувашии сбили уже несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, в эти минуты продолжается отражение атаки», — говорится в публикации.

До этого пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Чебоксар введены ограничения на полеты гражданской авиации.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

