На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских броневиков в районе Купянска

МО: ВС России уничтожили броневики, на которых ВСУ прорывались в Купянск
close
GMC

Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как указали в Минобороны РФ, военнослужащие подразделений беспилотных систем инженерного соединения группировки войск «Запад» в ночное время на южных окраинах Купянска с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетехнику ВСУ, пытавшуюся доставить украинских военных в заблокированный населенный пункт.

«Применив по автомобильной бронированной технике ударные дроны, наши операторы БПЛА прямыми попаданиями уничтожили бронеавтомобиль Humvee и БТР М113 производства США, а также бронеавтомобиль «Новатор» и пикап», — заявили в ведомстве.

11 ноября в министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее российские войска пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами