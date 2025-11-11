В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских броневиков в районе Купянска

МО: ВС России уничтожили броневики, на которых ВСУ прорывались в Купянск

Вооруженные силы (ВС) России с помощью беспилотников уничтожили броневики Humvee, M113 и «Новатор», на которых украинские военные прорывались в Купянск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По информации ведомства, расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили два бронеавтомобиля, бронетранспортер и пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как указали в Минобороны РФ, военнослужащие подразделений беспилотных систем инженерного соединения группировки войск «Запад» в ночное время на южных окраинах Купянска с помощью средств воздушной разведки обнаружили бронетехнику ВСУ, пытавшуюся доставить украинских военных в заблокированный населенный пункт.

«Применив по автомобильной бронированной технике ударные дроны, наши операторы БПЛА прямыми попаданиями уничтожили бронеавтомобиль Humvee и БТР М113 производства США, а также бронеавтомобиль «Новатор» и пикап», — заявили в ведомстве.

11 ноября в министерстве обороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от Вооруженных сил Украины. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее российские войска пресекли попытки ВСУ деблокировать сослуживцев у Купянска.