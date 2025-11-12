В России представили эмблему войск беспилотных систем

В России представили эмблему нового рода войск — войск беспилотных систем (ВБС). Символика опубликована на кадрах, демонстрирующих работу подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На эмблеме изображены скрещенные меч и стрелa, пересеченные крылатой микросхемой со звездой в центре. Знак символизирует сочетание традиционного военного искусства и современных технологий.

На представленном Минобороны видео также показана работа подразделений ВБС группировки войск «Запад» в районе Купянска — расчет FPV-дрона «Воган-15» уничтожает украинский пикап с личным составом.

Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщал, что формирование нового рода войск завершено. По его словам, созданы органы управления на всех уровнях, сформированы полки и подразделения, на вооружении которых находятся комплексы с беспилотными летательными аппаратами, а также системы наземного и морского базирования.

Ранее в российские войска поступила новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34.