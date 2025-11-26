ВС Британии приостановили использование машин Ajax из-за проблем со здоровьем военных

Вооруженные силы Великобритании временно прекратили эксплуатацию новых боевых бронированных машин Ajax после сообщений о проблемах со здоровьем у военнослужащих. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Решение о приостановке использования техники на две недели было принято после того, как около 30 солдат обратились за медицинской помощью с жалобами на последствия вибрации и проблемы со слухом после учебных мероприятий.

Внутреннее расследование, проведенное еще в 2021 году, показало, что командование и чиновники минобороны в течение двух лет знали о технических неисправностях Ajax, создававших риски для солдат, но не принимали необходимых мер. Проблемы с потенциальным повреждением слуха впервые были зафиксированы в декабре 2018 года, однако испытания продолжались до ноября 2020 года.

25 февраля сообщалось о том, что минобороны Великобритании подписало контракт на производство 589 бронемашин Ajax с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Первоначально планировалось начать поставки в 2017 году, однако реальные поставки стартовали только в 2025 году. Испытания дважды задерживали из-за проблем со здоровьем экипажей — у военнослужащих ухудшался слух и возникали отеки суставов.

Ранее сообщалось, что в Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов.