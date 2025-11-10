Последний в Британии завод по производству военных вертолетов находится под угрозой закрытия. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на Роберто Чинголани, который является гендиректором итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, владеющего предприятием.

Такое предупреждение по поводу будущего предприятия, расположенного в городе Йовил на юго-западе Англии, прозвучало на фоне всеобщего недовольства оборонной промышленности отсутствием контрактов со стороны правительства.

«Мы не можем вечно субсидировать Йовил. Уже 14 лет мы не получаем никаких контрактов от правительства Великобритании», — заявил Чинголани.

Закрытие завода, на котором трудятся около 3,3 тыс. человек, нанесет серьезный ущерб городу и всему региону. К тому же это затронет еще несколько тысяч сотрудников в других компаниях.

Решение может быть принято в том случае, если министерство обороны Британии откажется от закупки новых вертолетов на £1 млрд взамен транспортных Puma, которые используются королевскими ВВС в течение нескольких десятилетий.

6 ноября колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс сообщил, что Евросоюз (ЕС) и Британия движутся к краху из-за своего экономического пути, которым они следуют. Так, по мнению автора, Лондон уже дошел до глубокой черной дыры в вопросе бюджета. В стране говорят о возможности повышении подоходного налога, новых налогах на имущество и на основные активы, что серьезно ударит по состоятельным жителям, пишет Хастингс.

