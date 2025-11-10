На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

FT: последний завод военных вертолетов в Великобритании под угрозой закрытия
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Последний в Британии завод по производству военных вертолетов находится под угрозой закрытия. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на Роберто Чинголани, который является гендиректором итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, владеющего предприятием.

Такое предупреждение по поводу будущего предприятия, расположенного в городе Йовил на юго-западе Англии, прозвучало на фоне всеобщего недовольства оборонной промышленности отсутствием контрактов со стороны правительства.

«Мы не можем вечно субсидировать Йовил. Уже 14 лет мы не получаем никаких контрактов от правительства Великобритании», — заявил Чинголани.

Закрытие завода, на котором трудятся около 3,3 тыс. человек, нанесет серьезный ущерб городу и всему региону. К тому же это затронет еще несколько тысяч сотрудников в других компаниях.

Решение может быть принято в том случае, если министерство обороны Британии откажется от закупки новых вертолетов на £1 млрд взамен транспортных Puma, которые используются королевскими ВВС в течение нескольких десятилетий.

6 ноября колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс сообщил, что Евросоюз (ЕС) и Британия движутся к краху из-за своего экономического пути, которым они следуют. Так, по мнению автора, Лондон уже дошел до глубокой черной дыры в вопросе бюджета. В стране говорят о возможности повышении подоходного налога, новых налогах на имущество и на основные активы, что серьезно ударит по состоятельным жителям, пишет Хастингс.

Ранее военных госпитализировали после испытаний новых бронемашин Ajax в Британии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами