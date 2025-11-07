Военные госпитализированы после испытаний новых бронемашин Ajax в Британии

Британские военнослужащие были госпитализированы из-за проблем со здоровьем после испытаний новых боевых бронированных машин Ajax. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Как отмечается, речь идет о «небольшом числе» военнослужащих, при этом проблема не носит «системный характер». В то же время журналисты отметили, что британские военные, которые ранее неоднократно жаловались на проблемы со слухом после длительного использования бронемашин Ajax, продолжают обращаться за медицинской помощью. Некоторые из них были вынуждены пройти проверку в военном медицинском центре после испытаний бронемашин этим летом.

6 ноября стало известно об уязвимости Ajax. Техника стоимостью почти £10 млн ($13 млн), которая весит более 40 тонн, оказалась потенциально уязвима перед недорогими БПЛА.

25 февраля сообщалось о том, что минобороны Великобритании подписало контракт на производство 589 бронемашин Ajax был с компанией General Dynamics UK в 2014 году. Первоначально планировалось начать поставки в 2017 году, однако реальные поставки стартовали только в 2025 году. Испытания дважды задерживали из-за проблем со здоровьем экипажей — у военнослужащих ухудшался слух и возникали отеки суставов.

