Российские ракетоносцы выполнили плановый полет над двумя морями

МО РФ: ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над Охотским и Беринговым морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Охотского и Берингова морей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, самолеты находились в небе более 14 часов. Их сопровождали истребители Су-30см и Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что во время полета экипажи Ту-95мс осуществили дозаправку топливом в воздухе.

Как рассказали в Минобороны РФ, российская дальняя авиация регулярно выполняет полеты над нейтральными водами Балтийского и Черного морей, а также Арктики, Тихого океана и Северной Атлантики. При этом экипажи строго выполняют международные правила использования воздушного пространства, подчеркивается в сообщении.

19 августа российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс осуществили шестичасовой плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В Минобороны РФ отметили, что истребительное сопровождение самолетов обеспечивали Су-35с и Су-30см.

Ранее бомбардировщики ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Балтийского моря.