Кадыров показал кадры ликвидации бойцов ВСУ, скрывшихся под полиэтиленом

Военнослужащие отряда быстрого реагирования «Ахмат» ликвидировали группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся укрыться под полиэтиленом на харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, видеокадры с места событий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Группа «Аида» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ выявила и уничтожила группу боевиков, которые пытались укрыться от наших бойцов, накрывшись полиэтиленом», — говорится в сообщении.

Глава Чечни добавил, что противник был ликвидирован в результате точных и профессиональных действий военнослужащих отряда специального назначения.

10 сентября Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат» в зоне проведения СВО действует на 14 разных направлениях.

Также он рассказал, что если обстановка на фронте относительно стабильная, то ему докладывают дважды в день общей сводкой. В случае острого боестолкновения информацию передают сразу же, в любое время суток, уточнил лидер Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что в зоне СВО находится свыше 64 тысяч бойцов из Чечни.