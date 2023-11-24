Кадыров заявил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии под Белгородом

Российские военнослужащие срывают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроить диверсии на территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что 24 ноября в районе села Уды в Харьковской области был уничтожен один из опорных пунктов украинских войск. В соответствующей операции приняли участие бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сводного оперативного отряда города Белгорода.

При этом указанные подразделения получили от воздушной разведки данные о местонахождении украинского опорного пункта. Уже после этого минометные расчеты нанесли точные удары по объекту, рассказал глава Чечни.

«В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, были уничтожены», — уточнил Кадыров.

Также он добавил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» под руководством военнослужащего Исмаила Агуева успешно предотвращают диверсии украинских солдат на территории Белгородской области. Глава Чечни отметил, что теперь командованию ВСУ придется несколько раз подумать перед тем, как «высунуть голову».

24 ноября Министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю российские военные сбили в небе один самолет Миг-29 и один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Более того, системы противовоздушной обороны страны ликвидировали 176 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и две противокорабельные ракеты «Нептун».

Ранее во Владимирской области впервые с начала спецоперации обнаружили беспилотник.