Постпред при НАТО Уитэкер: позиция России на поле боя сильнее, чем у Украины

Российские военнослужащие демонстрируют «более сильную позицию на поле боя» в рамках вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер в эфире телеканала Fox Business.

«Определенно, у русских более сильная позиция на поле боя», — сказал он.

По словам Уитэкера, российская армия еженедельно добивается тактических успехов в зоне специальной военной операции (СВО). В связи с этим переговоры по урегулированию конфликта ведутся исходя из действительного положения дел, подчеркнул он.

Постпред США при НАТО добавил, что всем сторонам конфликта приходится жить в реальном мире, а не в вымышленном.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отражает тот факт, что Россия близка к победе. Автор статьи отметил, что выдвинутые американской стороной предложения являются хорошим фундаментом для переговоров и решают все важнейшие вопросы конфликта. При этом условия мирного плана Европы журналист назвал нереалистичными.

В статье говорится, что европейские лидеры, которые четыре года отказывались от переговоров с Россией, не могут вдруг полагаться на то, что смогут диктовать направление.

Ранее Фицо заявил об «абсолютной победе» России в случае принятия мирного плана Трампа.