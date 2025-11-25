На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе приняли первую в истории программу оборонной промышленности

Европарламент принял программу оборонной промышленности ЕС
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Европейский парламент принял «первую в истории» программу оборонной промышленности Евросоюза (ЕС). Об этом сообщили на сайте ЕП.

Законопроект приняли в ходе пленарной сессии в Страсбурге. Документ поддержали 457 депутатов, против высказались 148. При этом 33 парламентария воздержались.

«Принятый во вторник закон направлен на укрепление оборонной промышленности ЕС, содействие совместным европейским оборонным закупкам, наращивание оборонного производства и усиление поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Согласно документу, бюджет программы составит €1,5 млрд. Из них €300 млн направят на поддержку Украины.

6 ноября в Брюсселе согласовали механизм, который позволит Евросоюзу перенаправлять часть средств из гражданских бюджетных программ на финансирование оборонных проектов. Решение закрепляет возможность перераспределения ресурсов внутри действующего бюджета, без ожидания нового семилетнего цикла и без создания дополнительных фондов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Еврокомиссии спрогнозировали рост военных расходов Евросоюза.

