Член ЕК Домбровскис: траты на оборону в ЕС стабильно растут до 2% к 2027 году

Расходы на оборону в Евросоюзе (ЕС), по прогнозам, будут стабильно расти с показателей в 1,5% в 2024 году до 2% в 2027 году. Об этом заявил член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Валдис Домбровскис, передает «Интерфакс».

«Стоит отметить, что прогноз учитывает только те расходы на оборону, которые были достаточно подробны и достоверно объявлены к дате окончания прогноза — 31 октября», — объяснил он, презентуя осенний экономический прогноз комиссии.

По словам еврокомиссара, национальные инвестиционные планы стран-участниц в рамках помощи Украине, находящиеся в разработке, не учитывались при подсчете. Домбровскис подчеркнул, что с учетом реализации этих проектов, траты увеличатся еще сильнее.

В сентябре глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Дипломат заявила, что будет «продолжать настаивать» на ускорении милитаризации альянса и «подталкивать страны союза» к дальнейшему повышению военных расходов.

Ранее Песков заявил, что страны ЕС увеличивают военные бюджеты в ущерб своей экономике.