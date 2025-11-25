На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник атаковал заправку в ЛНР

Министр ЛНР Елисеев: украинский дрон атаковал АЗС в Сватове
true
true
true
close
ГУ МЧС России по ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автозаправочную станцию в городе Сватово Луганской народной республики, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрей Елисеев.

«Никто из сотрудников «Луганскнефтепродукта» не пострадал», — сказал он.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Здание АЗС получило повреждения.

По данным республиканского управления МЧС, из-за детонации дрона произошло возгорание заправочной колонки и надземного резервуара с бензином. Произошел разлив топлива, возникла угроза перехода огня на административное здание АЗС. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось ликвидировать, не допустив его распространения на соседнее здание. К тушению привлекались 11 сотрудников и три единицы техники.

В августе беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по заправке в городе Рубежное ЛНР. В результате два человека получили ранения. Также в результате удара был уничтожен автомобиль. Оперативные службы не допустили распространения огня, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ намеренно бьют по заправкам.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами