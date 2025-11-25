Украинский беспилотник атаковал заправку в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автозаправочную станцию в городе Сватово Луганской народной республики, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрей Елисеев.

«Никто из сотрудников «Луганскнефтепродукта» не пострадал», — сказал он.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Здание АЗС получило повреждения.

По данным республиканского управления МЧС, из-за детонации дрона произошло возгорание заправочной колонки и надземного резервуара с бензином. Произошел разлив топлива, возникла угроза перехода огня на административное здание АЗС. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар удалось ликвидировать, не допустив его распространения на соседнее здание. К тушению привлекались 11 сотрудников и три единицы техники.

В августе беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по заправке в городе Рубежное ЛНР. В результате два человека получили ранения. Также в результате удара был уничтожен автомобиль. Оперативные службы не допустили распространения огня, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ намеренно бьют по заправкам.